بعد إعدام 15 مليون حيوان.. حكومة الدنمارك تعتذر لأصحاب مزارع «المنك»

صرحت الحكومة الدنماركية اليوم الثلاثاء، إن ثمة أغلبية برلمانية الآن وراء قرار إعدام 15 مليون من حيوان المنك في البلاد بسبب مخاوف بشأن نسخة متحورة من الفيروس انتشرت بين الحيوانات.



كانت الحكومة قد أعلنت عن إعدام الحيوانات على الرغم من عدم امتلاكها الحق في الأمر بقتل الحيوانات السليمة، وهي خطوة خاطئة محرجة دفعتها إلى التدافع لبناء توافق سياسي.



وأبرمت حكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية المكونة من حزب واحد اتفاقا في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين مع 4 أحزاب يسارية وأحزاب وسط لدعم اقتراح قانون يسمح بإعدام جميع حيوانات المنك، بما في ذلك تلك الموجودة خارج شمال الدنمارك حيث تم اكتشاف إصابات، كما يحظر اقتراح القانون أيضًا تكثير المنك حتى نهاية عام 2021.



وحسب ماذكرت قناة “الحرة” عن وزير الزراعة موجينز جنسن في البرلمان: “هناك الآن اتفاق سيهتم بذلك. أود أن أعتذر لمربي المنك الدنماركيين لأنه لم يتم توضيح أنه لا يوجد أساس قانوني”.



ويمكن أن تنتقل النسخة المعدلة من فيروس كورونا الموجود بين المنك إلى البشر، على الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على أنها أكثر خطورة أو مقاومة للقاحات. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات إن 11 شخصًا أصيبوا بالمرض.



بدأت الحكومة الشهر الماضي في قتل حيوانات المنك المستزرعة في شمال البلاد، وأعلنت لاحقًا أنه يجب إعدام جميع حيوانات المنك في البلاد، على الرغم من أنها لا تمتلك الأساس القانوني لذلك.



وهناك 1139 مزرعة منك في الدنمارك، يعمل بها نحو ستة آلاف شخص، ويمثلون 40 ٪ من إنتاج فرو المنك العالمي وهم أكبر مصدر في العالم، وتذهب معظم الصادرات إلى الصين وهونغ كونغ.

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