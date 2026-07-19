بعد إعلان النتائج.. الدبيبة يوجه رسالة للطلاب: هذا الإنجاز جاء ثمرة للجدّ والاجتهاد

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، طلبة الشهادة الإعدادية الناجحين وأسرهم، بمناسبة تحقيقهم نتائج النجاح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجد والاجتهاد والمثابرة.

وقال عبدالحميد الدبيبة في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك: “مبارك لأبنائي وبناتي طلبة الشهادة الإعدادية الناجحين، وأسرهم الكريمة، على هذا الإنجاز الذي جاء ثمرة للجد والاجتهاد، سائلا الله أن يوفقكم ويبارك في خطواتكم في المرحلة المقبلة”.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بجهود المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، مشيرًا إلى دورهم في دعم الطلاب ومساندتهم خلال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف الدبيبة: “وأحيي المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور على جهودهم الكبيرة وعلى ما بذلوه من جهد وعطاء في سبيل دعم أبنائنا ومساندتهم”.

كما وجّه رسالة إلى الطلبة الذين لم يحققوا النجاح، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل وعدم الاستسلام، مؤكدًا أن التعثر لا يمثل نهاية الطريق، بل يمكن أن يكون خطوة نحو تحقيق نجاح أكبر مستقبلًا.

وقال الدبيبة: “أما من لم يحالفهم التوفيق، فأدعوهم إلى مواصلة العمل والمثابرة لتحقيق النجاح، فالتعثر ليس نهاية الطريق بل بداية لنجاح أكبر إن شاء الله”.