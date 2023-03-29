بعد إعلان تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية.. دعوة للجنة النواب للاجتماع بطرابلس الأسبوع المقبل

أعلن المجلس الأعلى دولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية كممثلين له في لجنة إعداد مشروع القوانين الانتخابية بالاشتراك مع مجلس النواب.

وبحسب قرار المجلس الأعلى للدولة سُمي عمر أبوليفة رئيسا للجنة, وضمت في عضويتها أحمد الأوجلي، وماما سليمان، وفوزي العقاب، وأحمد بريكاو، وفتح الله حسين.

وعقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس، حيث جرى توجيه دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل.

ويأتي عمل اللجنتين في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الـ13 قبل نهاية هذا العام، والذي أثار جدلا كبيرا حيث يتّهم أعضاء بالدّولة عدم بلوغ النصاب القانوني لجلسة اعتماد التعديل.