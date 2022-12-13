بعد إعلان واشنطن لاستلامه .. بدء محاكمة «أبوعجيلة مسعود» في كولومبيا

أفادت وزارة العدل الأمريكية بمثول «أبوعجيلة مسعود» أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا بتهم المساهمة في تفجير طائرة مدنية فوق مدينة لوكربي.

وقالت الوزارة إنّها أعلنت في 21 ديسمبر 2020 شكوى جنائية تتهم «أبوعجيلة مسعود» بتدمير طائرة باستخدام متفجرات ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين.

وأوضحت الوزارة أنّ الولايات المتحدة طلبت نشرة حمراء من الأنتربول تدعو الدول الأعضاء إلى تحديد مكان المدعى عليه واعتقاله بغرض تسليمه أو إعادته بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وذكرت الوزارة أنّ هيئة محلفين فيدرالية وجهت في 29 نوفمبر الماضي اتهامات رسمية إلى «أبوعجيلة مسعود» بنفس التهم الواردة في الشكوى الجنائية، فيما تم الكشف عن لائحة الاتهام يوم الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الولايات المتحدة واسكتلندا عملتا منذ 1988 بشكل مشترك على تحقيق العدالة لجميع ضحايا تفجير طائرة بان آم 103.

من جانبه، بيّن المدعي العام «ميريك ب. جارلاند» أنّ هذه الجهود الحثيثة على مدى العقود الثلاثة الماضية أدت إلى توجيه الاتهام إلى ضابط المخابرات السابق «أبوعجيلة مسعود» واعتقاله لدوره المزعوم في صنع القنبلة المستخدمة في الهجوم.