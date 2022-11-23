بعد إقالة «الحبري».. مركزي بنغازي يستنكر ويطالب النواب بالتوضيح

استهجن مجلس إدارة المصرف المركزي بنغازي المساس بالسلطة النقدية بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية والمحصنة بالقانون.

وقال مجلس إدارة المصرف المركزي إنّه يستغرب استخدام المنبر الإعلامي لتسريب أخبار عن مؤسسة مستقلة مثل مصرف ليبيا المركزي، معربا عن أمله من رئاسة مجلس النواب توضيح هذا الأمر حماية لحصن مال الليبيين.

وكان مجلس النواب صوت بالموافقة على إقالة علي الحبري من منصبه محافظا مكلفا للمصرف المركزي، على خلفية تقارير اللجنة المكلفة من البرلمان بمراجعة أعمال لجنة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.



