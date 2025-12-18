بعد إقرار حزمة أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار إلى تايوان.. بكين تحذر واشنطن!

دانت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، صفقة الأسلحة الأميركية الجديدة لتايوان، وأكدت أن واشنطن انتهكت بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وألحقت ضررًا مباشرًا بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، خلال إفادة صحافية في بكين، إن تسليح الولايات المتحدة لتايوان يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من حدة التوتر، وأوضح أن بكين تحث واشنطن على التوقف فورًا عن التصرف الذي وصفه بالخطير والمتمثل في تسليح الجزيرة.

وأشار قوه جياكون إلى أن الخطوة الأميركية تمس السيادة الصينية وتقوض أسس العلاقات بين بكين وواشنطن، وربط بين صفقات السلاح الأميركية وتفاقم المخاطر الأمنية في المنطقة، معتبرًا أن الاستقرار في مضيق تايوان يتطلب احترام الالتزامات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وجاء الموقف الصيني بعد موافقة الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولارًا، في أكبر حزمة تسليح أميركية للجزيرة حتى الآن، وسط تصاعد الضغوط العسكرية الصينية على تايبيه.

وتشمل الصفقة ثمانية أصناف من الأسلحة، تضم أنظمة صواريخ هيمارس، ومدافع هاوتزر، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، ومسيرات ذخيرة جوالة من طراز ألتيوس، إضافة إلى قطع غيار ومعدات داعمة لمنظومات عسكرية أخرى.

وتعكس الصفقة توجّهًا أميركيًا لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان، مقابل تشديد صيني متواصل على رفض أي دعم عسكري خارجي للجزيرة، ما يضع مضيق تايوان مجددًا في صلب التوترات الإقليمية والدولية.