بعد إقفال خط غاز.. «الشركة العامة للكهرباء» تحذر من انهيار الشبكة

في تطور خطير، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض الشبكة العامة لأزمة جديدة قد تؤدي إلى انهيار كامل في الخدمة الكهربائية.

وجاء ذلك بعد قيام مجموعة غير معروفة بإغلاق خط الغاز المغذي لمحطة الزاوية، ما أسفر عن توقف وحدات الإنتاج الأولى، الرابعة، الخامسة والسادسة عن العمل

وأوضحت الشركة أن هذا الحادث يهدد استمرارية الخدمة الكهربائية في جميع المناطق، حيث قد يؤدي إلى خروج وحدات توليد أخرى عن الخدمة، مما ينذر بحدوث إظلام تام في كافة أنحاء البلاد. وأكدت الشركة أن الأزمة تأتي في وقت عصيب، حيث تعاني المنظومة الكهربائية من نقص الوقود وتحديات كبيرة في استقرار الشبكة.

وفي بيانها، دعت الشركة العامة للكهرباء جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، والعمل بشكل فوري على دعم الشركة لتفادي كارثة كهربائية قد تؤثر على حياة المواطنين.