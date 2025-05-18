بعد إنقاذ الأصابعة من الحرائق.. وداع رسمي وتكريم لفريق السلامة الوطنية بمطار الزنتان

ودّع المجلس البلدي في الأصابعة، فريق قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان، بعد مشاركتهم في جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من بلدية الأصابعة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وجرى حفل الوداع بقاعة الاجتماعات بحضور عميد البلدية عماد المقطوف، وعضو المجلس المبروك الشرتاع، ورئيس المجلس المحلي للشباب، ومساعد الشؤون الأمنية، ورؤساء أقسام السلامة الوطنية بالأصابعة ومطار الزنتان، بالإضافة إلى عدد من عناصر السلامة الوطنية.

وأشاد عماد المقطوف بجهود المقدم علي سالم الغنيمي، رئيس قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان، وجميع الفرق المشاركة في إخماد الحرائق، مثمناً مبادرتهم بترك إحدى سيارات الإطفاء بطاقمها لخدمة أهالي الأصابعة.

وأكد المقطوف أن المجلس البلدي سيكرّم جميع الجهات التي ساهمت في مواجهة هذه المحنة، تقديراً لدورهم الوطني والإنساني.

وفي ختام الحفل، قام المجلس المحلي للشباب بتكريم رئيس قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان بدرع تقدير لمشاركته الفعالة في الحد من معاناة المدينة وإطفاء الحرائق.