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بعد إهانته لرجل أمن.. السلطات الكويتية تُلقي القبض على أمير من العائلة الحاكمة

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 أكتوبر 2019 - 16:30
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توجه المقدم الراشد إلى النيابة العامة وسجل قضية بالواقعة. [إنترنت]
أوعزت النيابة العامة الكويتية بحجز الشيخ عبدالله السالم الصباح، المتهم بالإساءة لضابط الأمن صالح الراشد، من خلال تسجيل صوتي انتشر على نطاق واسع وبالرغم من أن الشيخ أنكر الاتهام الموجه إليه إلا أن النيابة قررت حجزه.

هذا ويأتي ذلك تأكيداً لتقارير إعلامية أكدت توجه المقدم الراشد إلى النيابة العامة وتسجيل قضية بالواقعة المذكورة، وما تلاه من استدعاء المشكو في حقه.

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واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح المقدم صالح الراشد من مرتبات الإدارة العامة للمرور الذي تعرض للإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية، وأشار إلى أن الضابط قدم نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، والالتزام بقواعد القانون، وأيضاً في ضبط النفس والسلوك المتحضر، وسعة الصدر.

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