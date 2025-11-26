بعد إهدار 15 مليون دولار.. حبس مدير سابق لشركة استثمارية

أمر مكتب النائب العام في ليبيا بحبس مدير سابق لشركة الإسكان لاستثمارات السياحية والفندقية، التابعة للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وذلك على خلفية نتائج فحص ديوان المحاسبة المتعلق بنشاط الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأفاد مكتب النائب العام بأن تحقيقات نائب النيابة كشفت عن وجود اختلالات مالية نتج عنها إهدار مبلغ قدره خمسة عشر مليون دولار من أموال الشركة، الأمر الذي دفع المحقق إلى إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه القضية في سياق جهود متصاعدة تبذلها النيابة العامة لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الاقتصادية، خصوصًا الشركات التابعة للمحافظ الاستثمارية التي تدير أصولًا خارجية. وتشير تقارير رقابية سابقة إلى تحديات تواجه هذه الشركات في متابعة استثماراتها الخارجية، ما يزيد احتمال حدوث تجاوزات مالية وإدارية.