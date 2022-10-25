بعد إيقافها لـ24 ساعة.. المياه تعود في طريقها إلى طرابلس

أفاد جهاز النهر الصناعي بالبدء في الإجراءات التشغيلية صباح اليوم الثلاثاء، لفتح صمامات التحكم في التدفق بمحطة عين زارة لتتدفق مياه النهر الى الشبكة الداخلية لمدينة طرابلس تدريجيا.

وقال جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، إنّ فتح الصمامات بعد أن استكملت فرق العمل بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمال الإصلاحات خلال الساعات الماضية.

وقدم الجهاز شكره لفرق الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مؤكدا على حسن التنسيق بين مؤسستي النهر والشركة لتوفير الامداد المائي لكل المدن و المناطق.