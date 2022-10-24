بعد اتفاق الرباط.. النواب يُحيل لمجلس الدّولة المترشحين للمناصب السيادية

أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بإحالة المجلس 7 مترشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة، ليختار 3 منهم لكل منصب.

وأوضح بليحق في تصريح صحفي أنّه لا إمكانية لإجراء الانتخابات في البلاد، مع وجود سلطة تنفيذية غير شرعية في طرابلس، وفقا لقوله.

وتابع بليحق أنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكدا في اجتماعهما الأخير في الرباط ضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية.

بليحق ختم تصريحه بأنّه عندما يختار المجلس الأعلى للدولة للمترشحين، سيقوم مجلس النواب بالتصويت لاختيار رئيس لكل منصب سيادي.