بعد اتفاق تاريخي.. العراق يستلم أكثر من مليون برميل نفط من كردستان

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم السبت، استلام الحكومة الاتحادية أكثر من مليون برميل من نفط إقليم كردستان، مع تحميل أول ناقلة من الإقليم في ميناء جيهان، بعد توقف استمر أكثر من عامين.

وأكد الوزير أن الحكومة الاتحادية تتولى، للمرة الأولى، استلام نفط الإقليم وتصديقه قبل التصدير، مشيراً إلى أن الكميات المستلمة تجاوزت مليون برميل، فيما تبلغ حمولة أول ناقلة يومية حوالي 650 ألف برميل، وستتجه إلى وجهتها المتعاقد عليها بعد استكمال عملية التحميل.

وأشار عبد الغني إلى أن استئناف تصدير نفط الإقليم يمثل إنجازًا مشتركًا بين الحكومة العراقية والإقليم، ويهدف إلى دعم الموازنة الوطنية بالعائدات المالية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومشاريع التنمية.

وكانت عملية التصدير قد انطلقت يوم السبت الماضي وفق تأكيد مدير شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، علي نزار الشطري، الذي شدد على أن العائدات ستعود بالكامل للموازنة الاتحادية.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التوتر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول إدارة موارد النفط وعائداته، ما أدى إلى تعطيل مشاريع استثمارية وتأخير توزيع العوائد بشكل عادل.

وفي أواخر سبتمبر 2025، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التوصل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي” لتصدير نفط حقول الإقليم عبر الأنبوب العراقي – التركي، ما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأربيل وتحقيق مكاسب مالية كبيرة للموازنة الوطنية.