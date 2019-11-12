بعد اتهامه بالفساد.. ترامب يُطالب بفتح تحقيق مع نائبه السابق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة أن يتم فتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله في مسائل تتعلق بالفساد أثناء شغل الأب منصبه.

حيث كتب ترامب عدة تغريدات على تويتر قال خلالها:

“شركة الطاقة الأوكرانية والملايين من الصين، والآن تقارير عن أن هناك شركات أخرى ودولاً منحته مبالغ طائلة، هذا الأمر يشير إلى فساد حسب رأيي”.

وتابع:

“يجب إجبار كلا الشخصين على الإدلاء بشهادتهما في عملية الاحتيال هذه، لا للغش في الإجراءات القانونية”.

وأضاف:

“لا للضغط في التحقيق مع النعسان جو بايدن، ورغم أنني كرئيس لدي التزام بالنظر في الفساد، وأن تصرفات بايدن، المسجلة على شريط، حول فصل المدعي العام ، وأن ابنه أخذ ملايين الدولارات، مع أنه لا يملك أي موهبة”.

هذا واتهم ترامب في وقت سابق، كلا من جو بايدن ونجله هانتر، مراراً بالفساد على خلفية تولي الابن منصباً مهماً في مجلس إدارة شركة بوريسما النفطية الأوكرانية خلال تولي الأب منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.