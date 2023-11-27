بعد اتهامه بمعاداة السامية.. «إيلون ماسك» يزور إسرائيل

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 23:10 نُشر: الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 23:10
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إكس
عبر إيلون ماسك عن دعمه لإسرائيل

قام رجل الأعمال الأمريكي الملياردير ومالك منصة “إكس” (تويتر سابقاً) إيلون ماسك، بزيارة إلى إسرائيل، التقى خلالها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين بحكومته.

وتأتي الزيارة بعد هجمة شُنت ضد إيلون ماسك وحملة الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وسط اتهامه بمعاداة السامية.

وعبر رجل الأعمال الأمريكي، عن دعمه لإسرائيل، قائلا إن أحد التحديات يتمثل في “وقف الدعاية التي تقنع الناس بالتورط في القتل”.

وقام ماسك رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بزيارة مستوطنة “كفار عزة”، إحدى المستوطنات الإسرائيلية الأكثر تضرراً.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها اتفقت من حيث المبدأ مع ماسك على استخدام خدمة اتصالات ستارلينك التابعة لشركته سبيس إكس في قطاع غزة، بعد موافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية.

وصرح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، إن إسرائيل وماسك توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بموجبه “لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة.

يُشار إلى أن نتنياهو التقى بماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر وحثه على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول ما أسماه بـ”المحتوى المعادي للسامية” على منصة “إكس”.

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