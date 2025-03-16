بعد اجتماع السعودية.. «روبيو ولافروف» يبحثان الخطوات «التالية» حول أوكرانيا

ناقش وزيرا الخارجية، الأميركي ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، هاتفيا السبت، “الخطوات التالية في المباحثات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: “أجرى الوزير روبيو محادثة هاتفية مع وزير الخارجية لافروف بحثا فيها الخطوات التالية في متابعة اجتماعاتهما في السعودية”.

وأضاف البيان أن “روبيو ولافروف اتفقا على مواصلة العمل على إحياء العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا”.

هذا “وعقد لقاء مطول بين وزير الخارجية الأمريكي والروسي في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين في جدة السعودية في الـ18 من شهر فبراير الماضي، لأول مرة منذ سنوات”.

وبحث الجانبان “تطبيع العمل الدبلوماسي، وقضايا التعاون الدولي، وعلى رأسها سبل حل الأزمة الأوكرانية”.

والسبت، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، “إن الكرة في ملعب روسيا”، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا عاجلاً أم آجلاً، وذلك إثر اجتماع افتراضي لدول حليفة لكييف استضافه”.

وأبلغ ستارمر 26 من قادة وكبار مسؤولي الدول الحليفة لكييف أثناء مشاركتهم في محادثة افتراضية استضافها داونينغ ستريت، “أن التركيز يجب أن ينصب على تقوية أوكرانيا وترسيخ أي وقف لإطلاق النار ومواصلة الضغط على موسكو”.

ورأى ستارمر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، “أظهر أن بلاده هي الطرف المنادي بالسلام لأنه وافق والتزم بهدنة غير مشروطة مدتها 30 يوماً”، مضيفاً “بوتين هو من يحاول الإرجاء… إذا كان بوتين فعلاً يريد السلام، الأمر بسيط جداً: عليه وقف هجماته الهمجية ضد أوكرانيا والموافقة على وقف إطلاق النار”.