بعد اجتماع بنغازي.. 5+5 والقادة العسكريين يضربون موعدا في سبها عقب شهر رمضان

أكّدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكرييين على ضرورة الالتزام الكامل بما نتج عن الحوار بين اللجنة والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي طرابلس وبنغازي.

وشدد البيان الختامي لاجتماع بنغازي على الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار البيان إلى ضرورة البدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية من مختلف مناطق ليبيا.

ودعا البيان إلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية في الإسراع بتبادل المحتجزين، إلى جانب تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان في مدينة سبها.

يشار إلى أن لجنة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية من الشرق عقدوا اجتماعا في 26 مارس في طرابلس مع قيادات عسكرية وأمنية من الغرب، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وكان أول اجتماع بينهم قد عقد في تونس منتصف مارس الماضي، واتفقوا خلاله على توحيد الصف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023.