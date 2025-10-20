بعد احتجاجات الشباب.. المغرب يخصص 15 مليار دولار للصحة والتعليم

أعلن القصر الملكي المغربي أن المملكة ستخصص 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للعام المقبل لقطاعي الصحة والتعليم، بزيادة 16% مقارنة بالعام الماضي، بما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت هذه الخطوة عقب احتجاجات شبابية شهدتها المدن المغربية منذ أواخر سبتمبر تحت شعار “جيل زد 212″، احتجاجًا على الأولويات الحكومية التي ركّزت على الملاعب والفعاليات الرياضية الدولية، متجاهلة قطاعات الصحة والتعليم.

وأشار بيان القصر الملكي إلى أن الاقتصاد المغربي سينمو هذا العام بنسبة 4.8%، ارتفاعًا من 3.8% العام الماضي، مدفوعًا بالطلب المحلي وأداء القطاعات غير الزراعية.

وينص مشروع الميزانية على زيادة الموارد المخصصة لتقليص التفاوت بين المناطق، وسيخضع لمناقشة مفصلة في البرلمان بعد تقديمه من قبل وزيرة المالية نادية فتاح.

وفي سياق الإصلاحات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانونين لتعزيز مشاركة النساء والشباب ومكافحة الفساد، بما في ذلك تيسير شروط الترشح لمن هم دون 35 عامًا وتقديم دعم مالي يغطي 75% من نفقات الحملات الانتخابية.

وجاءت هذه التحركات الحكومية ردًا على شعارات المتظاهرين التي ربطت بين استثمارات الملاعب وغياب الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم، مرددين: “الملاعب موجودة، لكن أين المستشفيات؟”.