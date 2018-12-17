بعد احتجاجات بن قردان التونسية.. مدير معبر رأس إجدير ينفي تعرض المسافرين الليبيين لأي اعتداء

قال مدير أمن معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس عبد السلام العمراني إن حركة مرور المسافرين في المنفذ تسير بشكل طبيعي منذ انتهاء الاحتجاجات في بلدة بن قردان التونسية قبل أيام.

ونفى العمراني في تصريح تلفزيوني حدوث أي اعتداء من قِبل الجانب التونسي على المسافرين الليبيين القاصدين الأراضي التونسية.

وأشار مدير أمن المعبر أن الأجهزة الأمنية تعمل على تسهيل إجراءات دخول المسافرين التونسيين والليبيين إلى البلدين بالتنسيق مع السلطات التونسية.

يُذكر أن مدينة بنقردان التونسية الواقعة على الحدود مع ليبيا شهدت احتجاجات الأيام الماضية، مُنع خلالها تجار الشاحنات الليبية المُحملة بالسلع والبضائع من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا، وذلك على خلفية منع الجانب الليبي بمعبر رأس إجدير التونسيين من التزود بالبنزين.