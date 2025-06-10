بعد احتجازها قبالة غزة.. إسرائيل تعلن ترحيل ركاب سفينة «مادلين»

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الركاب الذين كانوا على متن سفينة “مادلين”، التابعة لأسطول الحرية، يستعدون لمغادرة إسرائيل والعودة إلى بلادهم بعد احتجازهم لفترة قصيرة في ميناء أسدود جنوبي البلاد، وجاء هذا الإعلان عقب عملية اعتراض السفينة فجر أمس، حيث تم احتجاز السفينة والركاب على خلفية محاولتها اختراق الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن السفينة كانت تقل 12 شخصًا، من بينهم الناشطة السويدية الشهيرة غريتا ثونبرغ، مشيرة إلى أن الركاب يخضعون لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم، وأن الإجراءات القانونية المتعلقة بالترحيل مستمرة.

وأضاف البيان أن الركاب الذين يرفضون توقيع أوراق الترحيل سيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الخطوات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن احتجاز السفينة جاء في إطار جهود إسرائيل لضمان أمن حدودها ومنع إدخال أي مواد أو أفراد قد يشكلون تهديدًا أمنيًا، مشددة على أن إسرائيل ملتزمة بفتح المعابر الإنسانية تحت شروطها الخاصة، لضمان تدفق المساعدات فقط عبر القنوات الرسمية.

وفي تصريح لوكالة سبوتنيك، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي: “احتجاز سفينة مادلين يعكس مدى التصعيد والتشدد في فرض الحصار على قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات والمواد الأساسية، ونعتبر هذا التصرف انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولن يثنينا عن مواصلة حملتنا لكسر الحصار ودعم سكان غزة الذين يعانون تحت وطأة هذا الحصار الظالم”.

وأضاف: “السفينة لم تكن مجرد وسيلة نقل، بل كانت رسالة تضامن وإنسانية مع الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن كل محاولة لإيقافنا ستقابل بمزيد من الإصرار على فضح الممارسات التي تعيق وصول المساعدات الضرورية”.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية في قطاع غزة، حيث يتعرض السكان المدنيون إلى أضرار جسيمة بسبب القصف المستمر، مما يزيد من الحاجة الماسة لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية.

يذكر أن أسطول الحرية هو مبادرة دولية تهدف إلى تحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات، من خلال إرسال سفن تحمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية ومواد بناء، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع إلى 54880 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023.

ماكرون يصف الحصار على غزة بـ”العار والشنار” ويدعو لرفع الحصار الإنساني فوراً

أكد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، أن وضع الرعايا الفرنسيين على متن السفينة الشراعية “مادلين” يخضع لمراقبة دقيقة من وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال ماكرون: “لقد نقلنا جميع الرسائل اللازمة لضمان حمايتهم القنصلية وعودتهم إلى الأراضي الفرنسية”.

ودعا ماكرون إلى “وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ورفع الحصار الإنساني عن قطاع غزة”، ووصف الحصار الإسرائيلي بأنه “عار وشنار” و”وضع غير مقبول” في غزة.