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بعد احتجازها لناقلة النفط البريطانية.. إيران تُقلق راحة السفن الإسرائيلية

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 يوليو 2019 - 16:37
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السلطات الإسرائيلية قررت مؤخراً إقامة عائق في الميناء العسكري لمدينة إيلات ضد زوارق ودراجات مائية. [غيتي]
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن تل أبيب اتخذت إجراءات جديدة إثر احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية، تحسباً لاستهداف سفنها التجارية أو العسكرية، أو الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل.

حيث أعلنت “هآرتس” أن إسرائيل تتخذ خطوات مختلفة لمواجهة التهديدات من هذا النوع في البحار وطرق الملاحة البحرية المختلفة، القريبة من إسرائيل والبعيدة عنها.

وكشفت أيضاً أن طاقماً أمنياً إسرائيلياً، اجتمع مؤخراً وأكد أن إيران باتت لاعباً هاماً في المياه الدولية والإقليمية المختلفة، سواء في منطقة الخليج أو في منطقة الشرق الأوسط ككل.

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هذا وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع طرح احتمالات أن تشكل إيران خطراً على سفن ووسائط نقل بحرية إسرائيلية في مضائق البحر الأحمر.

وبحسب الصحيفة فإن السلطات الإسرائيلية قررت مؤخراً إقامة عائق في الميناء العسكري لمدينة إيلات ضد زوارق ودراجات مائية، وذلك لتحصين وحراسة السفن الراسية في الميناء.

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