بعد احتجازهم من قبل مُهربيهم.. سلطات شرق ليبيا تنجح في تحرير 63 مصري

أعلنت السلطات المحلية في شرق ليبيا تحرير 63 مهاجرا مصريا غير نظامي احتجزوا في مخزن بمدينة البيضاء شرقي البلاد.

وقال المسؤول الإعلامي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حسن بواكريم لوكالة سبوتنيك الروسية إنّ المهاجرين قد اختطفوا لغرض الابتزاز من قبل المهربين الذين قاموا بتسهيل عملية دخولهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

وأوضح بواكريم أن المهاجرين قدموا إلى ليبيا كمحطة عبور للوصول إلى إيطاليا، وأنّ جميعهم يحملون الجنسية المصرية، وأنّه جرى خداعهم من قبل مهربي البشر الذين تعهدوا لهم بتسهيل هجرتهم غير الشرعية إلى أوروبا.

وتابع بواكريم أنّ االمهربين أخلوا بالاتفاق المبرم بينهم وقاموا بخطفهم لابتزاز ذويهم وطلب مقابل فدية مالية لإطلاق سراحهم ولم يكتفوا باحتجازهم وخطفهم فقط بل قاموا بتعذيبهم.

ونوه بواكريم إلى أنّ جهات الاختصاص قامت بتسليمهم إلى مركز الإيواء في فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة شحات حتى يتلقوا الفحوصات الطبية وتقديمِ العناية اللازمة لهم.