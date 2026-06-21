بعد اختراق أنظمة حكومية.. رسائل عن غزو فضائي تربك ملايين البرازيليين!

فتحت السلطات البرازيلية تحقيقاً واسعاً عقب تعرض أنظمة الإشعارات الرسمية لاختراق إلكتروني أدى إلى إرسال رسائل تحذيرية غير مألوفة إلى ملايين المواطنين، تضمنت مزاعم عن “هجوم تشنه كائنات فضائية”، في حادثة أثارت موجة من الاستغراب والقلق وأعادت تسليط الضوء على تحديات الأمن السيبراني التي تواجه البنى التحتية الحكومية.

وبحسب ما أعلنته الحكومة البرازيلية عبر وزارة الدفاع، استهدف الاختراق أنظمة الإشعارات المستخدمة في إرسال التنبيهات الرسمية إلى السكان، ما أدى إلى بث رسائل مضللة عبر الهواتف المحمولة في عدد من المناطق.

وقال السكرتير الوطني لشؤون الحماية والدفاع المدني التابع لوزارة التكامل والتنمية الإقليمية في البرازيل، فولني فولف، إن النظام تعرض لإرسال رسائل عبر قنوات البث الجماعي لشبكات الهاتف المحمول، إلى جانب رسائل قصيرة عبر نظام SMS التقليدي.

وأوضح فولف أن عدد الرسائل التي جرى بثها بلغ تسع رسائل عبر نظام البث الجماعي الذي دخل الخدمة عام 2025، بالإضافة إلى رسالة واحدة عبر نظام الرسائل القصيرة الذي ظل مستخدماً منذ عام 2014 قبل استبداله خلال العام الماضي.

وأشار المسؤول البرازيلي إلى أن محتوى الرسائل اختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تلقى بعض السكان إشعارات تضمنت عبارة “كراهية البشر”، بينما وصلت إلى سكان مدينة بيلو هوريزونتي رسائل تحذر من “هجوم مركبات فضائية مجهولة”.

كما تضمنت بعض الإشعارات عبارات أثارت حالة من الذهول بين المواطنين، من بينها: “احذروا أنفسكم: هجوم فضائي، البشر قادمون”.

وبيّن فولف أن هذه الرسائل جرى إرسالها خلال الفترة الممتدة من مساء الجمعة وحتى صباح السبت، وهو ما تسبب في حالة من القلق والتساؤلات لدى المواطنين بشأن مصدر تلك التحذيرات وما إذا كانت مرتبطة بتهديد حقيقي أو خلل في أنظمة الطوارئ.

وأكدت الجهات الرسمية أن الفرق الفنية المختصة تواصل تحقيقاتها لتحديد آلية الاختراق وكيفية وصول الجهات المسؤولة عنه إلى أنظمة البث الحكومية، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات التقنية وتعزيز إجراءات الحماية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ويأتي هذا التطور في وقت تعتمد فيه البرازيل بصورة متزايدة على أنظمة التنبيه الرقمية الحديثة لإيصال التحذيرات العاجلة إلى السكان خلال الكوارث الطبيعية والأزمات وحالات الطوارئ، ما يمنح هذه المنصات أهمية استراتيجية في منظومة إدارة المخاطر والاستجابة السريعة.

ويُعد هذا الحادث من الحالات النادرة التي يجري فيها استغلال أنظمة التحذير الحكومية لبث رسائل مضللة على نطاق واسع نتيجة اختراق إلكتروني، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستوى الحماية السيبرانية للأنظمة الحيوية، ويعكس التحديات المتنامية التي تواجه الحكومات في تأمين البنية الرقمية من الهجمات الإلكترونية المتطورة.