بعد اختراق حساب مصرفي.. جهاز أمني يفك «لغز الاحتيال» ويعيد المبلغ لصاحبه

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن الفرق المختصة التابعة له من كشف ملابسات واقعة نصب وتصيد إلكتروني تعرض لها المواطن (م. ي. أ)، وأسفرت عن الاستيلاء على أموال من حسابه المصرفي.

وأوضح الجهاز أن المواطن أبلغ المصرف المعني فور اكتشافه محاولة اختراق لحسابه وقبل تنفيذ عملية السحب، إلا أن التأخر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الموظف المسؤول أدى إلى تمكين الجناة من تنفيذ عملية سحب القيمة المالية.

وأشار الجهاز إلى أن فرقه الفنية وأعضاء البحث والتحري باشروا فور تلقي البلاغ إجراءات التتبع والتحقيق، من خلال عمليات فنية وميدانية واسعة النطاق، أسفرت عن الوصول إلى نتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية أنه تمكن من استرداد كامل المبلغ المالي وإعادته إلى صاحبه، بعد نجاح الإجراءات المتخذة في تتبع الواقعة ومعالجة آثارها.

وفي سياق الإجراءات القانونية، أوضح الجهاز أنه جرى إحالة موظف المصرف المعني إلى النيابة العامة، على خلفية التقصير الإداري الذي ساهم في تفاقم الضرر، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب لملاحقة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز حماية التعاملات المالية ومواجهة الأساليب الحديثة المستخدمة للاستيلاء على أموال المواطنين.