بعد اختفائه لـ 18 شهرا.. السلطات المصرية تنجح في الإفراج عن مواطنها في ليبيا

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم الإفراج عن مواطن مصري كان محتجزا في ليبيا منذ 18 شهرا.

وأوضحت مكرم أنّ مواطن مصري يفيد باختفاء شقيقه في ليبيا منذ 18 شهرا، والذي كان يعمل لدى إحدى الشركات الليبية، إلا أنه تم القبض عليه هناك دون معرفة الأسباب.

وأضافت مكرم أنّ الوزارة تواصلت مع الجهات المعنية في كل من مصر وليبيا للتعرف على ملابسات الموقف، وتقديم المساعدة القانونية أو إخلاء سبيله حال عدم الإدانة.

ودعت وزيرة الهجرة المصريين في الخارج إلى حفاظ على سلامتهم والإبتعاد عن أماكن التوترات.