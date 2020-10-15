بعد ارتفاع إصابات كورونا في العالم.. «الصحة العالمية» تخشى زيادة الوفيات

كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أعربت عن قلقها من أن الزيادة التي شهدها العالم مؤخرا في إصابات كورونا ستتبعها زيادة في الوفيات المقدرة بنحو 5 آلاف يوميا.

وقالت سواميناثان خلال مؤتمر إعلامي لمنظمة الصحة أمس الأربعاء: “حصيلة الوفيات دوما تتأخر عن الإصابات لمدة أسبوعين”.

وأضافت: “ما زلنا نفقد قرابة 5 آلاف شخص يوميا، لذا فلا يجب أن نتفاءل بانخفاض معدلات الوفيات”.

وتشير الأرقام، حسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن إحصاء “رويترز” إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وإلى أن نحو 1.1 مليون آخرين قتلوا بالفيروس.