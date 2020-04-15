بعد ارتفاع الإصابات.. مكافحة الأمراض يُحذّر من أن الوضع مقلق مع كورونا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن ليبيا وصلت إلى منحنى مقلق بحسب دلالات الأعداد الجديدة المصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المركز أ.د. بدر الدين النجار، في تسجل مرئي نُشر عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، إن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية تصعيدية.

وتعليقا على تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء، نوه النجار بأن هذا التطور الوبائي يشير ويدعو إلى القلق، ويشير إلى مستوى ينبغي تداركه لتلافي مصائر بلدان منكوبة بالفيروس.

وأشار مدير مكافحة الأمراض إلى أن تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية من الحجر المنزلي والالتزام بحظر التجول كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحث النجار على تجنيب البلاد الدخول في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية من عدم التحكم في الوضع الوبائي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية تصعيدية في جانب الحجر المنزلي وحظر التجول لمنع انتشار المرض في البلاد

مدير عام " مكافحة الأمراض " يعلق على ارتفاع إجمالي الاصابات بفيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية تصعيدية مدير عام " مكافحة الأمراض " يعلق على ارتفاع إجمالي الاصابات بفيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية تصعيدية 15 أبريل 2020مقال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار تعليقا على تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليلة الثلاثاء, قال إن هذا التطور الوبائي يشير ويدعو إلى القلق.وأشار د. النجار أن تهاون المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية من الحجر المنزلي والالتزام بحظر التجول كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ودعا النجار إلى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية تصعيدية في جانب الحجر المنزلي وحظر التجول لمنع انتشار المرض في البلاد والدخول في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية بعدم التحكم في الوضع الوبائي.#لجنة_التواصل_والإعلام_الصحي#المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Dienstag, 14. April 2020

مدير عام "مكافحة الأمراض " يدعو إلى تصعيد الإجراءات الوقائية من بينها إجراء مسوحات شاملة للكشف على فيروس كورونا المستجد, مشيرا إلى أن التهاون في ذلك قد يدخل ليبيا في كارثة صحية.#لجنة_التواصل_والإعلام_الصحي#المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Mittwoch, 15. April 2020

هذا وأعلن المركز الوطني لمكافح الأمراض، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 35 حالة بعد تسجيل 9 حالات إصابة جديدة.

وقال المركز، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلم يوم الثلاثاء عدد (25) عينة وكانت النتائج علي النحو الآتي: