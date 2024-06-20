بعد ارتفاع حالات وفاة الحجاج.. برلماني مصري يطالب بتشكيل لجنة «تقصي حقائق»

طالب عضو مجلس النواب المصري محمد عبد العليم داود، “بتشكيل لجنة تقصي حقائق من الجهات المعنية بشأن وفيات المصريين خلال موسم الحج”.

وقال النائب المصري، في بيان عاجل بشأن وفيات المصريين خلال موسم الحج، وجهه لرئيس المجلس والحكومة: “ما حدث في موسم الحج هذا العام من ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين، فضلا عن ارتفاع أعداد المفقودين مع عدم وجود سيطرة على الوضع، يجعل الأمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم”.

وأضاف: “نعلم أن الموت هو قضاء وقدر، لكن ما حدث فى الحج هذا العام هو أمر على غير العادة ولم يحدث في أي موسم للحج في الماضي، لاسيما وأن هذه الوفيات وقعت في منطقة جغرافية لا تتجاوز الثلاثة كيلومترات”.

وطالب النائب المصري، “بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من الجهات المعنية للوقوف على حقيقة ظاهرة ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين، فضلا عن ارتفاع أعداد المفقودين في موسم الحج، وبيان الدور الذي قامت به البعثة الطبية المصرية للحج هذا الموسم وكشف كافة الحقائق أمام الشعب المصري، الذي أصبح يشعر بغصة في القلب مما يحدث للمصريين”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، استنكر النائب “ما حدث مع المصريين الذين قصدوا بيت الله الحرام آمنين، والإعلان عن اختفاء عشرات الجثامين ويتعذر حتى الآن على ذويهم الوصول إليهم”.

وكانت وسائل إعلامية أفادت “بوفاة ما لا يقل عن 323 حاجا مصريا خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة”.