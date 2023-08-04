بعد ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. المنطقة الغربية في انتظار رياح باردة غدا السبت

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأنّ درجات الحرارة ستكون مرتفعة هذا اليوم على المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية في ليبيا.

وتابع المركز الوطني أنّ درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 38-44 مْ على مناطق الشمال ومابين 40-45 مْ على مناطق الوسط والجنوب.

واشار المركز الوططني إلى أنّ الطقس سيكون مستقرا على مناطق الشمال الشرقي حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 30-34مْ .

وتابع المركز أنّ مناطق الشمال الغربي ستتأثر غدا بامتداد مرتفع جوي يؤثر برياح شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق تساهم في انخفاض درجات الحرارة مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة.