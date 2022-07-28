بعد استئناف إنتاج النفط.. السفراء المعتمدين لدى ليبيا يرحبون بذلك

رحب عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا عن شكرهم وتقديرهم لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من كافة الحقول و الموانئ الليبية ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.

وناقش السفراء خلال مأدبة العشاء التي أقيمت بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بالتنسيق بين وزارة النفط والغاز و وزارة الخارجية والتعاون الدولي التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط وممثلي الدول المشاركة .

يكر أن وزير النفط والغاز محمد عون أعلن في تصريحات صحفية إنتاج ليبيا بعد عملة استئناف النفط بلغت مليون و 100 ألف برميل يوميا.