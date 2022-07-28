بعد استئناف إنتاج النفط.. السفراء المعتمدين لدى ليبيا يرحبون بذلك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 28 يوليو 2022 - 17:32 نُشر: الخميس، 28 يوليو 2022 - 17:32
ليبيا
سفراء معتمدين لدى ليبيا يرحبون باستئناف النفط

رحب عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا عن شكرهم وتقديرهم لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من كافة الحقول و الموانئ الليبية ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.

وناقش السفراء خلال مأدبة العشاء التي أقيمت بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط  فرحات بن قدارة، بالتنسيق بين وزارة النفط والغاز و وزارة الخارجية والتعاون الدولي التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط وممثلي الدول المشاركة .

يكر أن وزير النفط والغاز محمد عون أعلن في تصريحات صحفية إنتاج ليبيا بعد عملة استئناف النفط بلغت مليون و 100 ألف برميل يوميا.

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