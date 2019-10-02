بعد استئناف المحادثات مع أمريكا.. كوريا الشمالية تُجري تجارب صاروخية جديدة

قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين بالستيين وصل أحدهما إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ عن استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

حيث أكدت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم صاروخين مجهولين من وونسان باتجاه بحر الشرق، قائلةً:

“جيشنا يراقب الوضع لرصد ما إذا كانت ستحصل عمليات إطلاق إضافية وهو في حالة التأهّب”.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا أيضاً أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وأنه لم ترد تقارير بعد عن أي تأثير على طائرات أو سفن قريبة.

كما لفت المتحدث إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيرأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لتقرير كيفية الرد على إطلاق النار.

وقال آبي:

“إطلاق الصواريخ البالستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ونحن نحتجّ عليه بشدة وندينه”.

وتعتبر هذه التجربة الصاروخية الأحدث في سلسلة تجارب أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا وتبيّن أنها اختبارات لصواريخ بالستية قصيرة المدى.