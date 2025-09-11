بعد استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار.. السعودية تدعم التعافي الاقتصادي السوري بالطاقة

وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية مع سوريا لتوريد 1.65 مليون برميل من النفط الخام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع الطاقة السوري وضمان استمرارية تشغيل مصفاة بانياس، بما يعزز استقرار إمدادات الطاقة في البلاد، وفق ما نقلته قناة “العربية”.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المملكة لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، بعد أن وقّعت السعودية، في يوليو الماضي، اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية واستراتيجية مثل العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى دمشق على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.

وتعكس هذه الخطوة التزام السعودية بدعم الاقتصاد السوري وتأمين احتياجاته الأساسية من الطاقة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين السوريين، كما تمثل الاتفاقية دفعة قوية لإعادة تشغيل المنشآت الحيوية وتهيئة بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وتؤكد هذه الاتفاقيات على عمق العلاقات الاقتصادية بين الرياض ودمشق، وعلى دور السعودية المحوري في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية في سوريا، من خلال برامج استثمارية شاملة تشمل مختلف القطاعات الحيوية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق تعاون مستقبلي في مجالات الطاقة والاستثمار بين البلدين.