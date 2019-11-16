بعد استعادتها من إسرائيل.. العاهل الأردني يُقيم الصلاة بمنطقة الغمر

قام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفقة ولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بزيارة إلى منطقة الغمر بعد نحو أسبوع من انتهاء حق دولة الاحتلال الإسرائيلي في التصرف بها وفق ملحق خاص باتفاق السلام.

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، فإن الملك عبد الله، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في المملكة، استمع خلال الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية فيها.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات العاهل الأردني وجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مقدراته، وفقًا للبيان.

وقام العاهل الأردني بهذه الزيارة رفقة مبعوثه الشخصي وكبير مستشاريه للشؤون الدينية والثقافية، الأمير غازي بن محمد، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور منطقة الغمر #الأردن pic.twitter.com/kRVSaYij6m — RHC (@RHCJO) November 16, 2019

يُشار أن الغمر تقع في وادي عربة جنوب البحر الميت ضمن محافظة العقبة جنوب البلاد، وانتهى الأحد الماضي العمل بملحق خاص بهذه المنطقة وآخر خاص بمنطقة الباقورة في الشمال ضمن اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل والأردن عام 1994.

وأعلن العاهل الأردني، يوم 10 نوفمبر الجاري، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استغلتها إسرائيل وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاما انتهت في اليوم ذاته بموجب ملحقين خاصين بهما في معاهدة السلام.

وبحسب الاتفاق، يتجدد الملحقان تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة، حيث قرر الملك عبد الله العام الماضي عدم تجديد الملحقين الخاصين بأراضي الباقورة والغمر.