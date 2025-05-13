بعد استغلال الأوضاع الأمنية.. ضبط منتحلي صفة عسكرية تورطوا بسرقة ممتلكات في طرابلس

في إطار التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، بشأن تعزيز الأمن وردع الخارجين عن القانون، تمكّن أعضاء وزارة الداخلية من ضبط شخصين كانا يرتديان الزي العسكري، بعد تورطهما في سرقة ممتلكات خاصة بالمواطنين ضمن نطاق بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس.

ووفق ما أفادت به الوزارة، فقد استغل المشتبه بهما الظروف الأمنية التي تشهدها طرابلس في الآونة الأخيرة، لتنفيذ أفعالهما الإجرامية متخفّين خلف صفة عسكرية مزيفة.

وبحسب الوزارة، جرى توقيف المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات الأولية، تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها التزامها التام بحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشددة على جاهزيتها التامة للتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه تهديد الأمن أو الإخلال بالنظام العام داخل المدن.