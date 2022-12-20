بعد استنكارها تسليم «أبوعجيلة مسعود».. خارجية الوحدة تنوه إلى خلل بحسابها عبر تويتر

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية إنّ حسابها الرسمي على منصة تويتر تعرض لخلل فني، وأنّ كل ما يُنشر به لا يُمثل رأي الخارجية.

وذكرت وزارة الخارجية أنّ مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.

وكان حساب الوزارة نشر بيانا يستنكر فيه تسليم المواطن أبوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة، معتبرا أنّ ذلك ينافي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية.