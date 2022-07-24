بعد استنكاره لاشتباكات طرابلس.. الاتحاد الإفريقي يشدد على حماية المدنيين بموجب القانون

استنكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي سقوط ضحايا مدنيين إثر اشتباكات بين من سماها مجموعات متناحرة بالعاصمة طرابلس، مؤكدا أنّ أمن المدنيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي

وحث فكي في بيان له الأحد جميع الأطراف السياسية الفاعلة على مضاعفة جهودهم من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين، مؤكدا على ضرورة الوصول لحلول ودية للأزمة، ووضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات، بحسب نص البيان.

يشار إلى أنّ آخر تحديث لإحصائيات الوفيات والجرحى عقب اشتباكات طرابلس بلغ 16 وفاة، وعدد الجرحى 52 جريحا بإصابات متفاوتة، حيث يتلقون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس، بحسب وزارة الصحة .