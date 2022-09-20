بعد استهجان الرأي العام.. «الدبيبة» يُلغي قرار إيفاد ذوي الشهداء.. و«القيب» يُوضح القصة

ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار رقم 346 لسنة 2022 بشأن إيفاد طلبة للدراسة بالخارج الصادر عن وزارة التعليم العالي.

القرار الذي أصدره الدبيبة، أكّد أن قرارات الإيفاد للدراسة إلى الخارج تكون بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

لاقى قرار إيفاد عائلات الشهداء الصادر عن الهيئة العامة للشهداء ووزارة التعليم العالي، غضب واستهجان المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية عمران القيب إنّ الوزارة لم تقم بإضافة أسماء على قائمة الإيفاد وأوضحنا للهيئة أن هناك أسماء من عائلة واحدة موجودة في قائمة الإيفاد.

وذكر القيب في تصريح صحفي أنّ هيئة الشهداء ردت على ملاحظاته بأنّ القانون رقم 1 لعام 2018 ينص على أحقية عائلة الشهيد من الدرجة الأولى بالدراسة في الخارج دون تحديد عدد الأشخاص، وأنّ الوزارة نفذت القرار بناء على مراسلة من الهيئة.

وتابع القيب أنّهم طلبوا من الهيئة توضيح الموقف للرأي العام وأنه في خلال 24 ساعة إذا لم تبين الهيئة الموقف لأسر الشهداء ووسائل الإعلام سيتم إيقاف قرار الإيفاد.