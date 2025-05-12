بعد استهداف «الحوثيين» تل أبيب.. إسرائيل تقصف الحديدة

شن الجيش الإسرائيلي، الأحد، نحو 10 غارات على ميناء الحديدة في اليمن، وذلك بعد إصدار “أوامر إخلاء” للمتواجدين قرب 3 موانئ يمنية، ويأتي هذا التصعيد بعد إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا باتجاه مطار بن جوريون في تل أبيب يوم الجمعة الماضي.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ هجومًا على موانئ الحوثيين في اليمن، وذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات لليمنيين بضرورة إخلاء 3 موانئ استراتيجية. وتشمل الموانئ المستهدفة رأس عيسى، الحديدة، والصليف.

وفي بيان رسمي، حذر الجيش الإسرائيلي المتواجدين في موانئ رأس عيسى، الحديدة، والصليف من مغادرتها فورًا، مؤكّدًا أن الموانئ “تستخدم لصالح أنشطة النظام الحوثي”، وطالب البيان جميع المتواجدين في هذه الموانئ بالإخلاء للحفاظ على سلامتهم حتى إشعار آخر.

وكان الحوثيون قد استأنفوا العمل في ميناء الحديدة بعد تعرضه لقصف عنيف الأسبوع الماضي، وأفاد مواطنون يمنيون لموقع “الشرق” أن القصف الإسرائيلي ألحق أضرارًا كبيرة في الميناء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من مدينة الحديدة، بينما لا يزال تحليق الطيران الإسرائيلي مستمرًا في المنطقة.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي قد شن في 5 مايو غارات واسعة استهدفت ميناء الحديدة ومصنع أسمنت باجل في إطار ردّه على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بن جوريون.