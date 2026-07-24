بعد استهداف مواقع للحرس الثوري.. إيران تعلن استهداف قاعدتين في البحرين والأردن

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، تعرض مقر قيادة تابع لبحرية الحرس الثوري الإيراني في محافظة جيلان شمال البلاد لضربات أميركية، ما أدى إلى أضرار طالت جزءًا من المعدات داخل المجمع، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقال نائب محافظ جيلان علي باقري إن “مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زيباكنار استُهدف هذا الصباح بقنابل العدو الأميركي، ما ألحق أضرارًا بقسم من المعدات في المجمع”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وجاء الإعلان الإيراني عقب تقارير عن وقوع انفجارات في مناطق عدة داخل البلاد، بعد إعلان الجيش الأميركي تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، نقلًا عن السلطات، بأن مناطق قريبة من مدن الأهواز وأنديمشك وأوميدية في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران كانت ضمن المواقع المستهدفة، كما تحدثت وسائل إعلام عن انفجارات بالقرب من جزيرة قشم في مضيق هرمز وحول مدينة بندر عباس الساحلية.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أن الضربات تأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف ما وصفته بالتهديدات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني ضد الملاحة التجارية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته عبر منصة إكس: “هذه هي الليلة الـ13 على التوالي من الغارات التي تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات الصادرة عن الحرس الثوري للملاحة التجارية”.

وأضافت أن العمليات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية، ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع للمراقبة الساحلية، بهدف تقليل التهديدات التي تواجه البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، ما يزال مفتوحًا أمام حركة العبور، مشيرةً إلى أن السفن التجارية يمكنها المرور بدعم من القوات الأميركية.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت، بحسب قوله، قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن، ضمن ما وصفه بـ”المرحلة الـ24 من عملية الصاعقة”.

وقال الجيش الإيراني في بيان إن طائرات مسيرة من طراز “آرش” استهدفت منشآت داخل القاعدتين، بينها مخازن وقود ومستودعات ومرافق عسكرية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، إضافة إلى حظائر طائرات ومرافق صيانة وإقامة في قاعدة الأزرق بالأردن.

وأضاف البيان أن أي إجراءات تستهدف إيران ستؤدي، بحسب تعبير الجيش الإيراني، إلى تهديد أمن ومصالح دول أخرى في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بوقوع انفجارات واندلاع حرائق قرب قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة.

وقال مراسلون إن دوي انفجارات سُمع قرب المطار، مع تصاعد أعمدة من الدخان، فيما أفاد صحفيون بسماع نحو 7 انفجارات ومشاهدة حرائق قرب الموقع العسكري.

وأشارت التقارير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها عقب الانفجارات، مع رصد طائرات مسيرة تحلق فوق مدينة أربيل. وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر أمنية استئناف حركة الطيران في مطار أربيل بعد توقف مؤقت، عقب تحطم طائرة مسيرة في محيطه.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، مع انتقال تداعيات المواجهة إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، وسط مخاوف دولية من تأثير العمليات المتبادلة على أمن الملاحة والطاقة في المنطقة.

إيران تعلن مقتل 55 شخصًا وإصابة أكثر من 600 جراء الهجمات الأمريكية الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 55 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وقالت المصادر إن هذه الحصيلة تشمل الفترة منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية في 27 يونيو وحتى صباح 23 يوليو، فيما أفادت تقارير بوقوع موجة جديدة من الانفجارات في مناطق عدة جنوبي إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات سُمعت في مدن بندر عباس والأهواز والعميدية ومحيط أنديمشك في محافظة خوزستان، إضافة إلى انفجار قرب الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز.

كما أفادت تقارير بمقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء ضربة استهدفت محيط مدينة الأهواز، وسط حديث عن أكثر من 20 انفجارًا عقب القصف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، مع تبادل الضربات والهجمات في مناطق مختلفة من المنطقة.