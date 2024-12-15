بعد اشتباكات الزاوية.. «الجامعة» تتخّذ إجراءات تتعلّق بالعملية التعليمية

اتخذ “اتحاد طلبة جامعة الزاوية”، جملة إجراءات نظراً للظروف الأمنية الراهنة واستمرار الاشتباكات في محيط مصفاة الزاوية والطريق الساحلي الممتد من كوبري سوق الخضار إلى إشارة المرور في الحرشة، بالإضافة إلى طريق المصفاة شمالاً.

وأعلن الاتحاد عن “تعليق الدراسة ليوم واحد فقط، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، على أن تُستأنف الدراسة فور استقرار الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية”.

كما وجه “دعوة عاجلة إلى الأعيان والمشايخ للتدخل الفوري والعمل على وقف هذه الاشتباكات لما لها من آثار سلبية على سلامة المواطنين، وممتلكاتهم، وحياتهم اليومية في مدينة الزاوية”.

وناشد “الاتحاد إدارة العمليات بالجيش الليبي بضرورة التدخل العاجل لوقف الاشتباكات وفرض النظام بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها”.

ودعا الاتحاد “الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة”.

في السياق، “قررت مراقبة التعليم منح إدارات المدارس الحق في تعليق الدراسة أو استمرارها وفقًا للوضع الأمني بكل منطقة، حفاظًا على سلامة الطلاب والكادر التعليمي”.