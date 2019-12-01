بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.. قوات «البركان» تصد هجومًا لقوات حفتر

أفاد مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب، بأن قوات حفتر حاولت صباح الأحد، التقدم من ناحية المحاور المؤدية لمنطقة السبيعة مدعومة بالمرتزقة الروس وحركات التحرير السودانية والمدرعات الإماراتية وغطاء جوي بطيران حربي ومسيّر ومروحي.

وبعد اشتباكات عنيفة بجميع أنواع الأسلحة استمرت لساعات تم صد الهجوم من قِبل قوات بركان الغضب، وسيطرت على الوضع بالكامل وحافظت على جميع مواقعها وتمركزاتها.

وفيما يتعلق بالطريق الرابط بين العزيزية وطرابلس مروراً بالساعدية أوضح مكتب الإعلام الحربي بأن قوات بركان الغضب تسيطر على الطريق بالكامل.