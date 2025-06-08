بعد اشتباكات مسلحة.. إجراءات عاجلة لضبط الأمن في صبراتة

بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أصدر آمر المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، تعليماته بالتدخل الميداني العاجل لفض الاشتباك المسلح الذي شهدته مدينة صبراتة، وفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الأحداث.

وفي هذا السياق، كُلفت الكتيبة (33) عمليات خاصة التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي بالانتشار داخل المدينة بهدف منع تجدد الاشتباكات والحفاظ على الأمن.

كما دعا المدعي العام العسكري إلى تكليف النيابة الكلية العسكرية بالمنطقة الغربية بمباشرة التحقيقات وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالنزاع المسلح، بالتنسيق الكامل مع القوة الأمنية المكلفة بالتنفيذ.

وتؤكد المنطقة العسكرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وفرض سيادة القانون، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تهدد السلم الأهلي في المنطقة.