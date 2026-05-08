بعد اشتباكات مسلحة.. توقف عمل «مصفاة الزاوية» وإخلاء الميناء

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، توقف مصفاة الزاوية عن العمل بشكل كامل، وإخلاء الميناء من الناقلات، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة صباح اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في محيط المجمع النفطي، ما تسبب في حالة من القلق والخوف داخل مرافق الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن المنطقة المحيطة بالمجمع شهدت اشتباكات مسلحة وتبادلًا لإطلاق النار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وتفاقمت حدتها بشكل سريع، ما أدى إلى سقوط قذائف من عيار ثقيل داخل عدد من المواقع التابعة للشركة، ووصول بعضها إلى مناطق التشغيل الحيوية.

وبحسب البيان، فإن هذه التطورات دفعت إدارة الشركة إلى اتخاذ إجراءات طارئة عاجلة شملت إيقاف المصفاة بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات، وذلك حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت النفطية والبيئة المحيطة، في ظل استمرار متابعة الوضع الميداني عبر لجنة الطوارئ المفعلة منذ يوم أمس بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وأكدت الشركة أن فرقها تتابع أوضاع العاملين داخل المرافق بشكل مستمر لضمان سلامتهم وتأمين احتياجاتهم، مع استمرار تقييم الأوضاع داخل المجمع النفطي.

وأعربت شركة الزاوية لتكرير النفط عن أسفها العميق للأحداث الجارية، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وداعية جميع الأطراف المتنازعة إلى إبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية.

كما دعت الشركة الجهات الرسمية في الدولة إلى التدخل العاجل لاحتواء الموقف، وضمان حماية المنشآت النفطية الحيوية، باعتبارها مرافق استراتيجية ترتبط بالصالح العام وأمن الدولة والمواطن.

وأكدت الشركة أن حماية الأرواح والمنشآت النفطية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرة من أن أي تهديد لأمن هذه المنشآت ينعكس بشكل مباشر على مقدرات الشعب الليبي واستقرار قطاع الطاقة في البلاد.