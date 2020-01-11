بعد اشتعال غضب إعلاميين ليبيين.. السفارة الإيطالية تحذف «إعجاب» لتغريدة قصف مصراتة

السفارة حذفت الإعجاب وقالت إن حسابها تعرض للاختراق.

أثار ميزة الإعجاب “لايك” قامت بها السفارة الإيطالية في ليبيا من حسابها الرسمي على تويتر لتغريدة عبر حساب قناة “ليبيا روحها الوطن” الموجودة في الأردن والموالية لقوات حفتر، حول خبر مفاده قصف جوي تعرضت له مدينة مصراتة، ردود فعل واسعة واستنكار واستهجان من قِبل الإعلاميين والنشطاء الليبيين.

واستغرب الإعلاميين والنشطاء الليبيين قيام السفارة بميز الإعجاب لهذا الخبر وطالبوها بفتح تحقيق رسمي حول هذا الأمر.

وقال الإعلامي الليبي نبيل السوكني في منشور عبر حسابه على فيسبوك:

السفارة الإيطالية تقوم بالإعجاب على هذا الخبر،، هل وصلت الرسالة إليك ياسيادة وزير الخارجية.

من جانبه قال الإعلامي محمود رفيدة:

روما تدعم حفتر وتنتهك أساسيات العمل الديبلوماسي حينما تعجب سفارتها بخبر كاذب عن قصف الكلية الجوية مصراتة التي دخلتها يوماً إيطاليا بموافقة قادة مصراتة.

هذا ورصد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، السبت، قيام الحساب الرسمي للسفارة الإيطالية في ⁧‫ليبيا‬⁩ على موقع تويتر⁧‫‬⁩ تسجيل إعجاب بالتغريدة المنشورة في حساب قناة “ليبيا روحها الوطن”، وأبدى استهجانه وتنديده بهذا السلوك الذي وصفه بـ”المشين” وغير مسؤول الذي يتنافى مع أبسط قواعد العمل الدبلوماسي‬⁩، وطالب المسؤولين بتقديم توضيح للحادثة والاعتذار عنها وعدم الاكتفاء فقط بالتراجع عن “الإعجاب”.

#عملية_بركان_الغضب: رصد المركز الاعلامي للعملية اليوم السبت قيام الحساب الرسمي للسفارة الإيطالية في ⁧‫#ليبيا‬⁩ على موقع… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Samstag, 11. Januar 2020

وقام بعض الإعلاميين والمدونين الليبيين، بالتواصل مع السفارة الإيطالية لتوضيح ملابسات هذا الأمر ومع الحكومة الإيطالية، وعلى إثر ذلك قامت السفارة بحذف ميزة الإعجاب على التغريدة من حسابها الرسمي.

وفي تغريدة عبر حسابها عللت السفارة الإيطالية ما حدث بأنه اختراق و”هكر” تعرض له حساب السفارة الرسمي على تويتر، وقالت إنها لن تنشر أي شيء إلى حين تأمين الحساب.

سفارة إيطاليا في ليبيا تنفي صحة اي شكل من اشكال الموافقة على التصريحات المنسوبة من طرف ثالث في الساعات الماضية. سييبقى الحساب مغلقا في الأيام القادمة الي حين استعادة تامينه. — Italy in Libya (@ItalyinLibya) January 11, 2020

يُشار أن عدد من وسائل الإعلام تداولت في وقت سابق، أخبار تُفيد بقصف مدينة مصراتة وقاعدتها الجوية صباح السبت. وهي أخبار عارية عن الصحة تماماً.