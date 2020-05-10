بعد اعتداء مسلح.. انخفاض إمدادت المياه بالنهر الصناعي

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بتعرض محطة الكهرباء “النهر1″ التى تغذي حقلي آبار المياه الشمالي والغربي بمنظومة الحساونة سهل الجفاره إلى إعتداء من قِبل مجموعة وصفها بـ”خارجة عن القانون” أمس السبت.

وأوضح الجهاز في بيان، أن المجموعة أجبرت المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقل الجنوبي والحقل الشمالي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

ونوه الجهاز بأن هذا الاعتداء سيؤثر على خفض معدلات إنتاج المياه نظراً لخروج الحقلين عن العمل واستمرار عمل الحقل الشرقي فقط، مما سيترتب عنه عجز في الإمداد المائي الذي تعاني منه المنظومة وعدم القدرة على الإيفاء بكافة إحتياجات المدن من المياه، بسبب سرقة وتخريب عدد (106) بئر وتعثر أعمال الصيانة للظروف الأمنية السيئة.

وأشار جهاز النهر الصناعي أيضاً إلى الاستهلاك المفرط للمياه والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات المنظومة خاصة المسار الشرقي للحصول على المياه لغرض الشرب والزراعة، الأمر الذي ترتب عنه ضعف وانقطاع المياه على أغلب مناطق مدينة طرابلس خاصة المرتفعة.

وأعرب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن أمله في أن تُحل هذه الإشكالية وإعادة الكهرباء في أسرع وقت وعودة التشغيل للحقلين والعمل على الرفع من معدلات تدفق المياه بما هو متاح للتشغيل من الآبار وخفض معدلات استهلاك مدن المنطقة الوسطى بالتنسيق والتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي وذلك لتغذية كافة المناطق بمدينة طرابلس بالمياه وباقي المدن بالمسار.