بعد اعتداء مسلح على محطات الضخ.. النهر الصناعي يناشد بحماية حقول آبار منظومة الحساونة

أعلن جهاز النهر الصناعي تعرض محطة الضخ بالحقل الجنوبي بمنطقة حقول آبار مياه الحساونة الاثنن، إلى اقتحام من قِبل مجموعة مسلحة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية أن المجموعة قامت بترويع المهندسين والفنيين وسرقت هواتفهم المحمولة وبعض مقتنياتهم الخاصة وغادرو محطة الضخ بعد ذلك إلى جهة مجهولة.

وأكدت إدارة الجهاز على خطورة هذه الاعتداءات على سلامة المستخدمين وعلى سير العمل والتي أصبحت متكررة، وأشارت إلى حادثة خطف المهندسين الأجانب من داخل الإقامة بمباني الدعم والتشغيل بمنطقة حقول الآبار في يوليو الماضي ولا يزال مصيرهم مجهول إلى هذه اللحظة، بحسب الإدارة.

هذا وناشد جهاز النهر الصناعي من جديد كل الجهات المسؤولة والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتهم أمام المواطن بتوفير الحماية لحقول آبار مياه منظومة الحساونة للحفاظ على استمرار ضخ المياه إلى المدن وتجنب كارثة إنقطاع المياه خاصة مع استمرار أعمال السرقة والتخريب التي تتعرض لها مكونات تشغيل رؤوس الآبار، وفقًا للجهاز.

يُذكر أن جهاز النهر الصناعي أعلن الأسبوع الماضي تدمير وتخريب وسرقة 4 آبار، إثر تعرض الحقل الغربي بمنظومة الحساونة لاعتداء مسلح.