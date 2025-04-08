بعد اعتراضها على دعم إسرائيل..مايكروسوفت تطرد «ابتهال أبو سعد»

بعد اعتراضها على تقديم الشركة أدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي، طردت “مايكروسوفت” المهندسة المغربية “ابتهال أبو سعد”.

وكشفت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن أبو السعد” وزميلة أخرى لها تم فصلهما من الشركة الأمريكية، بسبب اعتراضهما على التعاون مع إسرائيل”.

وبحسب الشبكة،فإن “إبتهال، مهندسة البرمجيات في قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة ومقر عملها كندا، وتلقت دعوة لمكالمة فيديو مع الموارد البشرية لـ”مايكروسوفت”، حيث أُبلغت بأنه سيتم فصلها فورا، كما فصلت فانيا أغراوال، وهي مهندسة برمجيات أخرى في “مايكروسوفت”، أعلنت استقالتها من الشركة سابقا، لكن “مايكروسوفت” أنهت خدماتها يوم الإثنين أيضا”.

هذا “وفي أحدث رد فعل مناهض لقيام صناعة التكنولوجيا بتزويد الجيش الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخلال احتفال أقامته شركة “مايكروسوفت” في واشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، قاطعت موظفة مؤيدة للقضية الفلسطينية كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة مصطفى سليمان “البريطاني من أصل سوري” احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل، قائلة: “عار عليك.. أنت من تجارّ الحرب”!

وقالت ابتهال أبو السعد “مغربية”، الموظفة في “مايكروسوفت”، أثناء مقاطعة كلمة المدير التنفيذي مصطفى: “عار عليك”، وأضافت: “أنت تزعم أنك تهتم باستخدام “الذكاء الاصطناعي” للخير لكن “مايكروسوفت” تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى الجيش الإسرائيلي، 50 ألف شخص ماتوا و”مايكروسوفت” تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا”، وقالت: “أنت من تجار الحرب، توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية”.

من جانبه، رد “سليمان” قائلا “شكرا لك على احتجاجك، لقد سمعتك”، بينما تابعت أبو سعد قائلة: إنه و”كلّ مايكروسوفت” أيديهم ملطخة بالدماء، كما ألقت على المسرح الكوفية الفلسطينية، التي أصبحت رمزا لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم إخراجها من الفعالية”.