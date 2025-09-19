بعد اعتقال أحد موظفيها في باماكو.. فرنسا تعلق تعاونها الأمني مع مالي وتطرد دبلوماسيين

أعلنت فرنسا، الجمعة، تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، في خطوة تصعيدية جاءت بعد اعتقال دبلوماسي فرنسي في العاصمة المالية باماكو في أغسطس الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس”.

وأكد المصدر أن باريس أمرت اثنين من الدبلوماسيين الماليين بمغادرة أراضيها، ومنحتهم مهلة حتى السبت للمغادرة. وجاء هذا القرار بعد إعلان السلطات المالية أن الفرنسي المعتقل كان يشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الفرنسية، متهمة “دولًا أجنبية” بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وأضاف المصدر أن السلطات المالية كانت قد أعلنت خمسة موظفين في السفارة الفرنسية “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، إلا أنهم كانوا قد غادروا مالي بالفعل في وقت سابق.

وهددت فرنسا باتخاذ “إجراءات إضافية” ما لم يتم الإفراج السريع عن موظفها، معتبرة أن اعتقاله يمثل خرقًا للحصانة الدبلوماسية، وكانت باريس قد بدأت محادثات مع باماكو في أغسطس الماضي لـ”إزالة أي سوء تفاهم”، بحسب تعبيرها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين البلدين منذ وصول المجلس العسكري الحالي إلى الحكم بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، وقد اتخذت الحكومة الانتقالية في مالي خطوات متسارعة للابتعاد عن شركائها الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا، متجهة نحو تعزيز علاقاتها مع روسيا عسكريًا وسياسيًا.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار الأمني، بسبب تصاعد هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب الانقلابات السياسية والاتهامات المتبادلة بين باماكو والعواصم الغربية.