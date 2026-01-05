بعد اعتقال مادورو.. كوريا الشمالية تعزز قدراتها النووية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين بأن الجيش الشعبي الكوري أجرى فجر اليوم تدريبات على إطلاق صواريخ فرط صوتية، بعد يوم من إطلاق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي.

وذكرت الوكالة أن وحدة من القوات الضاربة النارية التابعة للجيش الشعبي الكوري أطلقت الصواريخ في الرابع من يناير لاختبار قدرات الردع والتصعيد الاستراتيجي.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق الصواريخ من منطقة قرب بيونغ يانغ حوالي الساعة 7:50 صباحا الأحد، حيث حلقت لمسافة تقارب 1000 كيلومتر قبل سقوطها في البحر.

وأكدت هيئة الأركان أن الجيش الكوري الجنوبي يواصل الحفاظ على جاهزيته القصوى، مع تبادل معلومات عن الصواريخ الكورية الشمالية بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان، وسط مراقبة مشددة لأي إطلاق إضافي.

وعزا ليم إيول تشول، أستاذ معهد دراسات الشرق الأقصى بجامعة كيونغنام، إطلاق الصواريخ إلى العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، واصفا الخطوة بأنها رسالة تحذيرية من بيونغ يانغ.

وأصدرت القوات الأمريكية في كوريا بيانا قالت فيه إنها على علم بإطلاق الصواريخ، وتقوم بمشاورات مستمرة مع حلفائها وشركائها، مؤكدة أن هذه الصواريخ “لا تشكل تهديدا مباشرا للأراضي الأمريكية أو حلفائنا”، بينما تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الوطن وحلفائها في المنطقة.

من جهته، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ضرورة تعزيز القدرات النووية لبلاده، مشيرا إلى أن المناورات العسكرية تهدف لتقييم جاهزية أنظمة الصواريخ الفرط صوتية وكفاءة الردع النووي، مؤكدا على أهمية تحديث الأسلحة الهجومية لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية وإظهار القوة الاستراتيجية للخصوم.

وأطلقت الصواريخ من منطقة ريونغبو باتجاه الشمال الشرقي، لتصيب أهدافا محددة على بعد 1000 كيلومتر في بحر اليابان، المعروف محليا باسم “البحر الشرقي”، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.