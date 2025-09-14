أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 58 مليون دولار إضافية لتعزيز إجراءات الأمن لكل من السلطتين التنفيذية والقضائية، عقب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك خلال فعالية جماهيرية في جامعة “يوتا فالي”.

وأوضحت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض أن هذا الطلب قُدّم قبل الموعد النهائي لإقرار موازنة تمويل الحكومة المقرر في 30 سبتمبر الجاري.

كما أشار مؤسس منصة “بانشبول” جيك شيرمان إلى أن البيت الأبيض أيد أيضاً تخصيص أموال إضافية لحماية أعضاء الكونغرس أنفسهم.

وتم اغتيال كيرك برصاصة أثناء مشاركته في فعالية سياسية، وهو أحد أبرز حلفاء ترامب وفاعل مهم في تأمين دعم الشباب خلال الانتخابات الأخيرة. وكان معروفًا بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، واعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي “عقبة أمام السلام” و”دمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”، كما شدد على أن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.

وأشار حاكم ولاية يوتا إلى أن المشتبه به تصرف بمفرده، فيما تأتي الحادثة في سياق سلسلة محاولات اغتيال واستهداف سياسي ضد شخصيات معارضة لدعم كييف، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو عام 2024 ومحاولتان سابقاً ضد الرئيس ترامب نفسه.